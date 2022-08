Il trapper Tony Effe questa sera a Donnalucata

La storia della Trap italiana arriva mercoledì 3 agosto al Jambo di Donnalucata. E’ l’unico imperdibile evento con Tony Effe, leader della Dark Polo Gang, con Wayne Santana e Dark Pyrex. Nell’ormai lontano 2014 quattro amici romani cominciano quasi per scherzo a rappare autoproducendosi i primi brani e rendendoli disponibili sul web gratuitamente. Comincia da là la scalata al successo della Gang che inizia a fare proseliti in tutta Italia contribuendo in maniera decisiva alla diffusione del genere Trap tra i giovani. E’ la prima volta in assoluto che un componente della Gang arriva in provincia di Ragusa e già questo aumenta l’attesa per l’evento. Tant’è che da subito i biglietti stanno andando a ruba. Ad arricchire la serata alcuni alcuni tra i più noti deejay locali che si alterneranno in consolle. RTM sarà ancora una volta media partner dell’evento.

