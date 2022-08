Assemblea provinciale Italia Viva, punto su scadenze elettorali

Un confronto a tutto campo. Per comprendere quale dovrà essere il posizionamento politico sul territorio di Italia Viva anche alla luce delle ultime novità in campo nazionale. E’ stata questa, tra l’altro, una delle motivazioni che hanno animato l’assemblea provinciale di Ragusa tenutasi a Scicli. Erano presenti Davide Faraone, presidente del gruppo Iv al Senato, Filippo Tripoli, responsabile Enti locali Iv Sicilia, Salvo Liuzzo, componente del comitato nazionale e la coordinatrice del partito renziano in provincia, Marianna Buscema. “E’ stato – sottolinea quest’ultima – un incontro di grande qualità perché era presente tutta la classe dirigente che ad oggi compone Italia Viva in provincia di Ragusa. E’ stato un confronto importante che ha messo al centro i temi su cui il nostro partito deve affrontare le prossime tornate elettorali. Non semplice gioco di alleanza ma un confronto aperto e serrato su contenuti specifici capaci di dare risposte reali alle persone. Si vedrà nelle prossime ore se questo terzo polo che Italia Viva ormai ha lanciato come strada maestra vedrà l’avvicinarsi di altre formazioni politiche o meno. Ma intanto è questo il percorso destinato a caratterizzare il futuro”. “Sì, è vero – aggiunge Salvo Liuzzo – l’assemblea si è rivelata un momento molto interessante. Ci siamo soffermati sul prossimo impegno alle elezioni regionali, abbiamo anche parlato delle nazionali senza la possibilità di presupposti certi dato che ancora il quadro è da comporre. Sono intervenuto per rivendicare il fatto che stiamo crescendo in provincia di Ragusa, che si moltiplicano le adesioni, che sia Vittoria che a Scicli possiamo contare su un consigliere comunale e una squadra compatta. Ci stiamo muovendo bene anche in altre realtà quali ad esempio Ragusa, Chiaramonte e anche Pozzallo. L’idea, insomma, di allestire un’accozzaglia con il Partito Democratico e alcuni minipartiti della Sinistra massimalista rischierebbe di rendere poco credibile la nostra scelta. Il nostro lavoro, che deve essere invece l’attività dei riformisti, ha ottenuto dei risultati interessanti come quello di Scicli, con Marianna Buscema e Caterina Riccotti, il sindaco da noi sostenuto che è arrivata al ballottaggio con un risultato obiettivamente insperato”.

