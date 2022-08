Marina di Ragusa, bagnante travolto da moto d’acqua: è grave

Aveva deciso di trascorrere una tranquilla giornata di mare con i propri figli ma per un bagnante il relax si è trasformato in un incubo. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che l’uomo, ieri pomeriggio, si stesse apprestando a fare un giro in pedalò con i figli, quando sarebbe stato travolto da una moto d’acqua. bagnante è rimasto ferito gravemente e sul luogo dell’incidente è giunta un’ambulanza. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi e a causa delle gravi ferite, l’uomo è stato trasferito al Cannizzaro di Catania.

Sul posto è giunta la squadra Mobile di Ragusa e la Capitaneria di porto che hanno avviato le indagini per capire la dinamica dell’incidente, come sia avvenuto, se la moto d’acqua si trovasse troppo vicino alla spiaggia. Sono già stati ascoltati alcuni testimoni oculari.

