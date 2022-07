L’ultimo saluto al Maestro Giovanni Puglisi

Il ricordo all’artista siciliano, morto dopo una lunga malattia

Dopo una vita dedicata all’arte, il Maestro Giovanni Puglisi è scomparso all’età di 68 anni, dopo una lunga malattia. Uomo estremamente legato alla sua terra, la Sicilia, che ha raccontato in moltissime opere raffigurando paesaggi e scene di vita vera. Le creazioni sono presenti in diverse collezioni private e pubbliche in Italia e all’estero.

Nato a Ragusa l’8 Giugno 1954, vive la sua infanzia a Santa Croce Camerina, per proseguire i suoi studi d’arte prima a Comiso e poi all’Accademia delle Belle Arti di Roma sotto la direzione del Prof. Emilio Greco.

Le sue opere sono state esposte in diverse rassegne personali e collettive tra il 1974 ed il 2009 a Comiso, Roma, Santa Croce Camerina, Ragusa, Modica, Rosolini, Vittoria, Milano, Como, New Jersey e New York al Columbus Day.

Estremamente apprezzato da parte di scrittori e critici d’arte fra i quali: Gesualdo Bufalino, Prof. Renato Civello, Paolo Cassiani Ingoni, Enzo Leopardi, Biagio Brancato, Giovannella Galliano, Cecilia Galizia, Giovanni Crescione, Carmelo Arezzo, Giorgio Liuzzo, Silvia Ragusa, Elisa Mandarà.

I funerali si terranno giorno lunedì 1 Agosto 2022 alle ore 11, presso la chiesa del Preziosissimo Sangue di Ragusa.

