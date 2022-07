Lavoratori distaccati in Italia. Ebt Ragusa chiarisce

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea che il D.Lgs.n. 122/2020, recependo la direttiva Ue sulle condizioni di lavoro nel distacco transnazionale, ha integrato la normativa nazionale. “Le principali novità – affermano dal consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa – riguardano i rapporti di lavoro tra imprese e lavoratori distaccati, ai quali si applicano, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi, per i lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro subordinato analoghe nel luogo di distacco. L’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di comunicare il distacco al ministero del Lavoro entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l’inizio del distacco. Al riguardo, il ministero del Lavoro ha pubblicato, in data 18 luglio 2022, il decreto n. 170 del 6 agosto 2021, con il quale definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al ministero del Lavoro per i lavoratori distaccati in Italia, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 136/2016. Il decreto si applica anche alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata (estensione del periodo di distacco da 12 a 18 mesi), ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 136/2016”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522 oppure consultare il sito internet www.ebiteragusa.com.

