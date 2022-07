Gabriele Cacciola nuova riconferma nel Ragusa calcio

Un’altra conferma di spessore per il Ragusa calcio. Il pendolino Gabriele Cacciola, classe 1998, continuerà a scorrazzare lungo la fascia di propria competenza indossando la maglia azzurra. Cacciola, durante la scorsa stagione nel campionato di Eccellenza, vinto dalla compagine ragusana, ha fornito una mano non indifferente. E la società lo ha voluto premiare dandogli fiducia anche in occasione del più impegnativo torneo di Serie D. “Sono contento di essere qui – sottolinea Cacciola – mi sono trovato benissimo e non c’erano motivi perché andassi altrove. Ringrazio il diesse Palma e il mister Raciti per avermi voluto e, soprattutto, grazie alla società per avere fatto in modo di creare le condizioni per garantire questo mio nuovo impegno. Ci stiamo già allenando da qualche giorno e si sta cementando un gruppo che, secondo me, potrà dire molto. D’altronde, abbiamo visto già durante la scorsa stagione quanto un gruppo possa essere risolutivo per arrivare a raggiungere determinati obiettivi. Ritengo che si stiano ponendo le condizioni per cercare di creare qualcosa di importante”. Alla firma erano presenti il vicepresidente Emanuele Carnazza e il dirigente azzurro Giuseppe Trapani. “Cacciola è un ragazzo che conosciamo – dicono entrambi – e sappiamo il suo valore oltre alla sua dedizione per la maglia. Era naturale che restasse con noi per cercare di continuare quel percorso di miglioramento che, da quando è arrivato al Ragusa, sta proseguendo. Faremo, di certo, grandi cose anche grazie al suo aiuto”.

