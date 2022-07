Il Santa Croce calcio va in ritiro da lunedì 1 agosto

Da lunedì 1 agosto si inizia a fare sul serio per il Santa Croce di mister Gaetano Lucenti. L’appuntamento per tutti è fissato alle ore 17.00 allo stadio “Kennedy” e dopo il discorso di benvenuto della dirigenza, i giocatori agli ordini dello staff tecnico inizierà a faticare in vista dei primi impegni ufficiali. La stagione agonistica inizierà ufficialmente il 28 agosto con la gara d’andata del primo turno di coppa Italia, mentre per l’inizio del torneo di Eccellenza si dovrà attendere il 15 settembre. Il Santa Croce si presenterà ai nastri di partenza del massimo campionato regionale con una compagine tutta rinnovata e con soli 3-4 elementi confermati della scorsa stagione composti soprattutto da Under. Il direttore Calogero consegnerà a mister Lucenti un gruppo ancora non completo composto da giocatori di esperienza, ma, i fari sul mercato rimarranno accesi fino alla chiusura delle liste di trasferimento, al fine di completare la rosa. Nuovi e vecchi giocatori saranno svelati la prossima settimana, quando gli stessi firmeranno le liste di trasferimento, così da rendere ufficiale il tesseramento. Mister Lucenti e il suo staff, comunque potranno lavorare con un cospicuo numero di giocatori e iniziare a creare quel gruppo e quella squadra che dovrà far dimenticare la brutta stagione appena passata.

C’è molto interesse nell’ambiente dei tifosi per conoscere i nuovi volti dei giocatori biancazzurri e dagli stessi sostenitori arriva un incoraggiamento più sostanzioso dal punto di vista economico, giacché la campagna socio sostenitore sta avendo un discreto successo.

“Da lunedì inizia la stagione e cominceremo ad allenarci con sedute giornaliere fino al 13 agosto. – commenta Gaetano Lucenti – Dopo una breve sosta per le festività di ferragosto, lascerò 14 e 15 libero ai giocatori, da martedì 16 agosto riprenderemo, sempre con sedute giornaliere fino al primo turno di Coppa Italia. In questo periodo di preparazione abbiamo già in programma cinque allenamenti congiunti con altre squadre, in modo da amalgamare la rosa e renderla una vera squadra. Quest’anno avrò a disposizione una squadra composta da giocatori nuovi e quindi dovrò lavorare alacremente per creare un gruppo che possa dimostrare di essere una vera squadra. Si dovrà lavorare non solo sul piano fisico, ma principalmente dal punto di vista mentale, per inculcare a tutti il mio pensiero e il mio metodo di gioco. Di sicuro partiremo con tanto entusiasmo e siamo fiduciosi del lavoro che sta facendo il direttore Calogero per creare un gruppo competitivo che ci possa dare delle soddisfazioni. Sicuramente, dopo la brutta annata della scorsa stagione, cercheremo di partire con il piede giusto, dando continuità al nostro lavoro per dare tante soddisfazioni ai nostri tifosi. Per fare ciò, con il mio staff lavoreremo per fare si che il gruppo sia già in condizione fin da subito, in modo che ogni giocatore sia in grado di rendere al massimo ogni energia acquisita. Nei primi dieci giorni di lavoro cercheremo di mettere su benzina, mentre dopo la pausa di ferragosto ci avvicineremo man mano agli allenamenti consueti in vista delle gare di campionato. Mi auguro di partire con il piede giusto, rispetto allo scorso anno e per questo faccio un grosso in bocca al lupo, a me, alla società, ai tifosi; e spero che quest’anno potremo prendeci tante soddisfazioni”.

