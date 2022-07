Monterosso. Stasera conferenza e “Il trenino di Ciccio Pecora”

Questa sera, nel cortile di Palazzo Cocuzza con inizio alle 20,30, si svolgerà una conferenza con relativa proiezione su “Il trenino di Ciccio Pecora”. La manifestazione è stata organizzata dal Circolo ricreativo Leonardo Da Vinci in collaborazione con l’amministrazione comunale. Relazionerà la guida naturalistica Fabio Morreale.

Per i saluti istituzionale saranno presenti il sindaco Salvatore Pagano, l’assessore al turismo Concetta Giaquinta ed il presidente del Circolo Leonardo Da Vinci Ignazio Amato.

itinerario a Y, partendo da Siracusa, il treno percorreva l’entroterra (Floridia,

Pantalica, Cassaro/Ferla, Palazzolo, Giarratana) e arrivava a Vizzini o a Ragusa, per un totale di circa 125 km. Funzionò dal 1915 al 1956. Il treno andava cosi lento che

nelle salite il capotreno invitava i passeggeri uomini a scendere per spingere. Da qui il nomignolo di

“Trenino di Cicciu Pecura”, in quanto ironicamente paragonato ai trenini di latta che il commerciante Francesco Battaglia Ciulla, detto Cicciu Pecura, vendeva nel suo emporio di via Addolorata, oggi via Roma, a Ragusa.

Salva