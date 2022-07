Il centrocampista ivoriano Cess veste nuovamente Ragusa calcio

A volte ritornano. E’ il caso del centrocampista ivoriano Serge Cess, classe 1997, che ha giocato da protagonista con la maglia azzurra nel campionato di Promozione 2018-2019, quello vinto, con il contestuale salto in Eccellenza e la conquista della Coppia Italia regionale di categioria, dalla squadra sempre guidata da Filippo Raciti, attuale tecnico delle aquile. Cess, adesso, tornerà a vestire la divisa del Ragusa e si dice contento di essere tornato in questa piazza dopo due anni trascorsi a San Cataldo, prima in Eccellenza, campionato vinto, e poi in Serie D. “Lo scorso anno, in D – sottolinea Serge Cess – ho realizzato sei gol, un buon bottino per un centrocampista come me. Spero di ripetermi, se non migliorare, nel corso di questa stagione. Ritengo che ci siano tutte le premesse per fare bene, così come mi è stato spiegato dalla società ma anche dal diesse Santo Palma e dall’allenatore Raciti con cui abbiamo già lavorato proficuamente. Ho già cominciato ad allenarmi con il gruppo da lunedì scorso e ho verificato che c’è un ambiente molto affiatato. Cercherò sin da subito di fare la mia parte consapevole che il campionato di Serie D va affrontato con il piglio giusto, sin dalle prime battute”. Alla firma del contratto erano presenti il vicepresidente Emanuele Carnazza e il dirigente Peppe Trapani. “Il tifo azzurro – sottolineano – ricorda bene le imprese di Cess nel campionato di Promozione. Adesso, è molto cresciuto. E’ un giocatore che può assicurarci quella continuità di prestazioni che cerchiamo. Ovviamente, il nostro mercato non è ancora finito. Cercheremo di verificare quali tasselli sono mancanti per completare l’organico”.

Salva