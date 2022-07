Sport da combattimento, Vittoria Invernino apre il Fight Center

Nasce l’Invernino Fight Center in via Marsala a Vittoria. E’ una nuova palestra per gli sport da combattimento, muay thai e K1 in particolare, che sarà gestita direttamente dal campione mondiale Jonathan Invernino il quale ha voluto scommettersi anche come istruttore. I numerosi titoli conquistati non hanno intaccato la semplicità e la determinazione di questo ragazzo. Sabato scorso, alla cerimonia d’inaugurazione dell’attività, erano presenti il sindaco, on. Francesco Aiello, l’assessore Giuseppe Fiorellini e il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi. E’ stato quest’ultimo, anche attraverso la donazione di una targa a nome del Csen, ad augurare buon lavoro al campione mondiale consapevole che arriveranno senz’altro risultati degni della massima attenzione. “Jonathan – sottolinea Cassisi – è un ragazzo molto serio e determinato che farà bene pure come istruttore. Intanto ricordiamo che ha conquistato titoli importanti nella sua carriera e li metterà tutti a disposizione di chi vuole migliorare, Bene, siamo contenti perché si potrà lavorare con la certezza che Invernino trasmetterà la propria scienza sportiva ai discenti e quindi aspetteremo che si compia questo percorso di grande visibilità”.

Salva