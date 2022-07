Comiso. Nuovo giocatore in casa Olympia Basket. Arriva Iurato

Carmelo Iurato, classe 1994, guardia di 192 cm è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Olympia Comiso di basket. Il colpo di mercato messo a segno dalla dirigenza biancazzurra permette di arricchire il roster 2022/2023 in fase di allestimento in vista del prossimo campionato di serie C Silver.

Nato a Ragusa, Iurato muove i primi passi nel basket nella Vigor Santa Croce Camerina per poi a 12 anni spostarsi nel capoluogo ibleo e giocare con la Nova Virtus Ragusa dove partecipa ai campionati giovanili. A 16 anni la prima grande esperienza in prima squadra in serie B nel 2010 e poi sempre a Ragusa da capitano in serie C. L’anno successivo approda ad Avellino, in serie A1, dove ha preso parte all’eccellenza Under 19 e come aggregato alla prima squadra campana. Nella stagione 2013/14 torna in Sicilia, a Barcellona Pozzo di Gotto, per disputare la serie A2 e nello stesso anno viene convocato al raduno con la nazionale Under 20. L’anno successivo (stagione 2014/15) veste la maglia del Basket Agropoli in serie B vincendo il campionato e arrivando nella finale di Coppa Italia giocata con il Montichiari. Per motivi di studio nel 2015 si trasferisce a Milano e qui gioca in due diverse squadre che militano nel campionato di C Gold: i primi due anni a Lierna e gli altri quattro all’Opera Basket. Nel 2020 il ritorno nella città natale per disputare il campionato di serie B con la maglia della Virtus Kleb Ragusa e giocare nella stagione 2021/22 con il Basket Club Ragusa in serie C Silver. In carriera ha realizzato 3340 punti in 297 partite con una media di 11.2, la scorsa stagione ha viaggiato su una media di 20 punti. Un play-guardia di esperienza, quindi, che si è detto felice di giocare a Comiso e di non vedere l’ora di potersi mettere a disposizione della squadra per il raggiungimento dei risultati positivi in piena sintonia con il progetto e le ambizioni della società.

“L’arrivo di Carmelo Iurato – afferma il presidente Roberto Biscotto – segna senza dubbio un punto molto importante nella predisposizione del nuovo roster. La sua esperienza sarà fondamentale per far crescere l’affiatamento della squadra in un campionato dove l’Olympia vuole recitare un ruolo da protagonista”.

