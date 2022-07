Vittoria ed Enel per una illuminazione pubblica efficiente

Grazie alla gara Consip “Servizio Luce 4”, che Enel X si è aggiudicata, il Comune di Vittoria potrà contare su un servizio che assicurerà risparmio ed efficienza.

Un’illuminazione pubblica sempre più efficiente e in grado di assicurare maggiore risparmio energetico: è quanto otterrà il Comune di Vittoria dopo avere affidato la gestione dell’illuminazione pubblica a Enel X Global Retail, la business line globale del Gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico. Leader mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della transizione energetica, l’Enel X Global Retail si è aggiudicata la gara indetta da Consip con l’obiettivo di trovare, per le pubbliche amministrazioni, le soluzioni più attente alle dinamiche del mercato, in un’ottica di massima trasparenza ed efficacia delle iniziative.

L’oggetto della fornitura di Enel X “Servizio Luce 4” comprende il servizio di pubblica illuminazione, finalizzato a incentivare il risparmio energetico e la messa a norma degli impianti, con affidamento dell’intero ciclo di gestione, ottimizzando i processi di erogazione dei servizi attraverso una riduzione del fabbisogno energetico e una pianificazione organica delle attività di manutenzione con conseguente riduzione dei costi di gestione.

La convenzione Consip, a cui ha aderito il comune di Vittoria, prevede l’affidamento a Enel X, per 9 anni, della gestione dell’intero impianto di pubblica illuminazione comunale, attualmente costituito da 12.040 centri luminosi, n.288 quadri elettrici e n.74 impianti semaforici.

Il servizio di Enel X, che verrà erogato attraverso la controllata Enel Sole, coniugherà efficienza e risparmio con l’impiego dei dispositivi a Led e specifiche tecnologie per la regolazione della luminanza; l’adeguamento, anche con cablaggio, di buona parte dei corpi illuminanti con sistemi più performati e conformi alle stringenti norme in materia; la sostituzione delle sorgenti luminose vetuste e non più a norma; la sostituzione dei quadri elettrici di zona con installazione di orologio astronomico e la telegestione della rete di illuminazione. Rispetto all’attuale impianto, tali interventi consentiranno di ottenere un risparmio energetico del 67%.

“Questo accordo – ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello – è il risultato di un lavoro complesso di recupero dell’efficienza, dell’esperienza e della legalità. Sono certo che la collaborazione tra Ente e Enel X, con cui ci siamo incontrati in Comune, anche in presenza dell’ingegnere Giuseppe Battaglia, nostro primo interlocutore per quanto riguarda il settore energia, darà i risultati auspicati da ambo le parti nonché dai fruitori dei servizi: i cittadini di questa città, che hanno subito, negli ultimi anni, innumerevoli disagi”.

“Siamo molto orgogliosi di questo progetto – ha dichiarato Filippo Fetriconi, responsabile Area Vendite B2G Centro-Sud di Enel X – In sinergia con il Comune e grazie all’utilizzo di nuovissime tecnologie, renderemo più funzionale l’illuminazione pubblica di Vittoria, con particolare riguardo al risparmio energetico, alla vivibilità e alla sicurezza dei cittadini”.

Enel X ricorda che tutte le informazioni utili alla cittadinanza possono essere reperite sull’homepage del sito web dell’Amministrazione Comunale, mentre ogni segnalazione e richiesta di intervento per guasto o eventuali criticità sugli impianti possono essere comunicate tramite l’innovativa App Enel X YoUrban che consente ai cittadini di segnalare guasti e disservizi dei sistemi di illuminazione pubblica gestiti da Enel X in maniera semplice e veloce tramite smartphone. Il servizio è disponibile a titolo gratuito per tutti i cittadini in versione Android e iOS e può essere scaricato dagli app store ufficiali di Google e Apple.

Per l’Amministrazione, inoltre, è disponibile il portale web di Yourban, che garantisce trasparenza e tracciabilità grazie al servizio di gestione dei guasti in formato digitale, dove possono essere inserite direttamente nuove segnalazioni, verificando anche lo stato di avanzamento di quelle in corso oppure completate attraverso una semplice ed intuitiva mappa interattiva.

Infine, per segnalazioni è anche disponibile il numero verde 800 90 10 50, attivo tutti i giorni h24 (è utile comunicare all’operatore il numero identificativo applicato con apposita targhetta su ogni centro luminoso; nel caso in cui ancora non ci sia il numero, indicare il civico più vicino), oppure la mail: sole.segnalazioni@enel.com.

