Sam Turner dice si per la terza volta all’Olympa Basket Comiso

Il pivot inglese Sam Turner giocherà la sua terza stagione consecutiva all’Olympia Basket Comiso. L’atleta, oggi 27/enne, ha confermato fedeltà ai colori biancazzurri diventando una colonna portante del roster 2022/2023 che sta rapidamente prendendo forma.

Turner si può ormai considerare un comisano acquisito. Per l’intero ambiente della pallacanestro locale, e soprattutto per i ragazzini, è diventato un idolo. Il bilancio della sua permanenza in casa Olympia è positivo e i numeri hanno dimostrato che ha retto alla grande, dall’alto dei suoi 2 metri e 04, il confronto con gli altri temibili pivot della serie C Silver.

La dirigenza dell’Olympia si è detta soddisfatta della riconferma di Sam Turner il quale ha dimostrato un grande attaccamento alla maglia sposando in pieno il progetto della società.

