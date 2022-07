Pozzallo. Protocollo tra Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada e Gruppo archè

Ieri tra l’associazione Italiana Familiari Vittime della Strada APS Onlus presieduta da Biagio lisa con il vice presidente Mario Presti, il portavoce nazionale calcio vittime strada Luigi Avveduto e il socio Giuseppe Barbagallo, e l’ associazione gruppo Archè presiediuta dalla Dottoressa Daniela Giunta e dalle colleghe Lo Piccolo Giusy, Valeria Blandino e Mery Baglieri è stato sottoscritto presso l’aula consiliare del Comune di Pozzallo un protocollo di intesa tra le due associazioni, questo protocollo d’intesa vuole sancire e rilanciare la collaborazione tra le due associazioni in relazione alla tematica quanto mai urgente, della sicurezza stradale. L’associazione del gruppo Archè nasce nel 2017 proprio con l’intento di diffondere quella che è la cultura della prevenzione tra le nuove generazioni, cosi in questa ottica la collaborazione con l’associazione Italiana Familiari Vittime della Strada può rappresentare un’occasione proficua e stimolante per diffondere tale cultura, sopratutto tra i giovanissimi e attraverso loro raggiungere anche gli adulti in tema di sicurezza stradale . Le cariche amministrative presenti: il Sindaco Dottor Roberto Ammatuna, l’Assessore ai servizi sociali Dottoressa Alessandra Azzarelli e l’Assessore alle politiche giovanili Kimberly Scolaro.

Salva