Come monetizzare canale YouTube: guida 2022

Se ti interessa sapere come monetizzare canale YouTube, sei nel posto giusto.

Vuoi un’entrata extra? Vuoi creare una carriera vera e propria con i tuoi video YouTube? Allora devi conoscere i passaggi di cui parleremo in questa guida.

Continua a leggere per scoprire come fare!

Che cosa serve per monetizzare il canale YouTube?

Non tutti possono accedere alla monetizzazione del proprio canale YouTube e questo probabilmente lo sai. Quel che forse non sai è che puoi comprare ore di visualizzazione YouTube per raggiungere quell’elevato numero necessario per poter monetizzare.

A tal proposito, sai quali sono i criteri da possedere? Te li elenchiamo subito:

Possedere 4.000 ore di visualizzazioni sui tuoi video nell’ultimo anno;

di visualizzazioni sui tuoi video nell’ultimo anno; Possedere più di 1.000 iscritti ;

; Non avere pubblicato video contro le linee guida di YouTube;

Possedere un video di una durata superiore ad almeno un’ora.

Le prime 3 linee sono le più importanti. Volendo, è possibile ottenere la monetizzazione anche senza video lunghi sul proprio canale.

Di conseguenza, avere almeno 1.000 iscritti e 4.000 ore di visualizzazioni è fondamentale per accedere ai pagamenti per aver prodotto i tuoi contenuti.

Se vuoi consultare le linee guida specifiche di YouTube puoi farti un’idea ancora più precisa su cosa esattamente ci voglia per raggiungere questo tuo obiettivo.

Bene, adesso magari vorresti venire a conoscenza delle strategie con cui poter meglio raggiungere questo ambizioso traguardo. Ebbene, continua a leggere!

Strategie chiave per accrescere la propria presenza su YouTube

Come prima cosa, devi ovviamente pubblicare quanti più contenuti possibile.

Qualità o quantità? Beh, non c’è una risposta uguale per tutti: anche pubblicare tanti video di scarsa qualità può rivelarsi efficace. Hai mai visto quei canali che pubblicano video di 30 secondi con il traduttore di Google che pronuncia parole senza senso?

Ebbene, anche questi canali possono ricevere tanti iscritti poiché offrono una sorta di “bungee watching”, consentendo ai visitatori di passare da un video all’altro (visualizzandone 10 in 3 minuti).

Ma cos’hanno in comune questi canali a quelli di youtuber di professione?

Il segreto del successo

Per avere successo in questo settore, uno youtuber deve sempre:

Pubblicare video con regolarità : se hai in mente un buon piano editoriale di produzione e pubblicazione contenuti, allora sarai costante e saprai mantenere alto l’interesse dei tuoi nuovi iscritti;

: se hai in mente un buon piano editoriale di produzione e pubblicazione contenuti, allora sarai costante e saprai mantenere alto l’interesse dei tuoi nuovi iscritti; Studiare i competitor e capire che cosa manca : con tutti quei contenuti disponibili là fuori, è difficile posizionarsi correttamente per intercettare una nicchia. Se riesci a capire che cosa gli utenti vogliono e che nessun altro ancora offre, sarai un passo avanti e avrai più probabilità di diventare famoso/a;

: con tutti quei contenuti disponibili là fuori, è difficile posizionarsi correttamente per intercettare una nicchia. Se riesci a capire che cosa gli utenti vogliono e che nessun altro ancora offre, sarai un passo avanti e avrai più probabilità di diventare famoso/a; Collaborare con altri youtuber : un po’ come i “featuring” nel mondo della musica, anche su YouTube è possibile fare video insieme ad altri youtuber. In tal modo, entrambi ottengono esposizione ai fan dell’altro, creando una sinergia in cui tutti ne escono vincitori;

: un po’ come i “featuring” nel mondo della musica, anche su YouTube è possibile fare video insieme ad altri youtuber. In tal modo, entrambi ottengono esposizione ai fan dell’altro, creando una sinergia in cui tutti ne escono vincitori; Acquistare con criterio i pacchetti di sponsorizzazioni : la pubblicità è un validissimo mezzo per emergere tra tutte le offerte disponibili là fuori. Puoi utilizzare gli strumenti offerti da YouTube o effettuare una campagna cross-device con Instagram, Facebook, Tik Tok e altri social ancora. La scelta è tua;

: la pubblicità è un validissimo mezzo per emergere tra tutte le offerte disponibili là fuori. Puoi utilizzare gli strumenti offerti da YouTube o effettuare una campagna cross-device con Instagram, Facebook, Tik Tok e altri social ancora. La scelta è tua; Essere costante: ed ecco il vero segreto. Se fai le cose bene, ti muovi nel giusto modo ma, soprattutto, non molli mai potrai superare tutti gli ostacoli che si presentano lungo il tuo cammino. Queste cose succedono, ma l’importante è sapersi sempre rialzare e continuare a guardare avanti con fierezza e decisione.

Qualunque YouTube di successo ha attraversato queste fasi per diventare uno dei top canali. La monetizzazione è arrivata dopo in maniera automatica: è stata solo il frutto del duro lavoro, della persistenza e della volontà di farcela.

Questi sono solo alcuni dei segreti per il successo, ma ricorda: ognuno ha la sua propria formula vincente. Ed è proprio la diversità che rende bello il lavoro dello youtuber.

Per concludere

Se volessimo concludere con un paragrafo riassuntivo, sarebbe bene ricordare semplicemente che il duro lavoro ripaga sempre.

YouTube è un portale di contenuti, musica, video educativi, intrattenimento, commento di serie tv e film, produzione di oggetti artigianali e tantissimo altro ancora.

Tutti conoscono YouTube e, se vogliono vedere un video su come fare qualcosa, dove vanno? Ma ovvio: su YouTube!

Ecco, dunque, che trovare la nicchia a cui possano piacere i nostri contenuti diventa possibile! Basta solo volerlo e avere tanta volontà di farcela. Dopodiché, come monetizzare canale YouTube diventa facile e divertente.

