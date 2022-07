Venezuela. Quinta Biennale di poesia Juan Beroes a Tachira

ll governatore dello stato venezuelano di Tachira, Freddy Bernal, ha annunciato che la quinta Biennale di poesia Juan Beroes si svolgerà in questo territorio dal 23 al 25 settembre, e alla quale potranno partecipare poeti venezuelani e colombiani, indipendentemente dall’attuale area di residenza. Nel contesto della 17a edizione della Fiera Internazionale del Libro del Venezuela (Filven), capitolo di Tachira, il governatore Bernal ha sottolineato “che il prossimo concorso di poesia “deve essere uno spazio che serva a rafforzare le relazioni di Colombia e Venezuela, sebbene non escluda la presenza di concorrenti di altre nazionalità. Bernal ha anche assicurato che il concorso mira a ricostruire “il legame culturale di entrambe le nazioni sorelle attraverso il dialogo poetico. Gli scrittori contribuiscono a creare una vera cultura di pace al confine”. Ad oggi si sono tenute quattro edizioni della Biennale Juan Beroes, istituita nel 1997 dallo scrittore Lubio Cardozo. I quattro poeti vincitori dei precedenti quattro concorsi sono stati rispettivamente Carmen Rosa Orozco, Jazmín Sambrano, Gonzalo Fragui e l’attuale ministro venezuelano della Comunicazione e dell’Informazione, Freddy Nanez. In questo senso, Nanez ha riconosciuto che riprendere l’evento poetico attraverso l’organizzazione della quinta edizione costituisce una grande scommessa per il rafforzamento dei legami storici e bolivariani di Colombia e Venezuela. In questa occasione il concorso sarà dotato di un unico premio, pari a 3.000 dollari. Gli interessati a partecipare possono consultare il regolamento sul sito www.bienaljuanberoes.com, dove si precisa che devono inviare un manoscritto inedito in formato PDF all’indirizzo email bienaldepoesiajuanberoes@gmail.com, entro la mezzanotte del 3 settembre 2022. La biennale porta il nome di Juan Beroes, poeta tachirense che dal 1943 influenzò molti scrittori del paese, grazie ai suoi versi dal tono classico e dal carattere intimo, in cui esprimeva domande sulla vita e sulla morte, sulla resurrezione e sull’amore.

