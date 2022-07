La pericolosa Caravella portoghese è arrivata anche in Sicilia

Le alte temperature è una delle cause che ha portato nelle nostre spiagge la temuta Caravella portoghese. E’ della stessa famiglia delle meduse ma con peculiarità urticanti diverse. Il primo caso è stato registrato a Aci Trezza nelle cui acque una 68enne è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari che le sono costate due giorni di ricovero in Ospedale. Un altro esempio di una specie molto poco conosciuta che iniziamo a trovare nei nostri mari. Vive nell’Atlantico, non nuota, ma grazie alle correnti marine viene spinta fino al Mediterraneo. Si moltiplica con una certa rapidità in acque calde, mentre in acque molto fredde soccombe.

