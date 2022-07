Ragusa. Possibili criticità per la fornitura idrica lunedì 25

A causa di un corto circuito nelle linee di alimentazione elettrica dei pozzi di ricarica del serbatoio Bruscè, dalla giornata di lunedì 25 luglio potranno essere presenti delle criticità nella fornitura idrica in alcuni quartieri di Ragusa. Per sopperire alla carenza di approvvigionamento dalla rete idrica è stato istituito il servizio autobotte da richiedere mediante il modulo on line sul sito web del Comune (Aree tematiche -> Ambiente e rifiuti -> Servizio autobotte) o chiamando ai numeri 0932676421 – 0932676427 operativi nei seguenti orari: dalle 08:30 alle 13:30 dal lunedì al venerdì e dalle 14:30 alle 17:30 nelle giornate di martedì e giovedì.

