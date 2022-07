Scontro auto-moto sulla Ragusa – Catania. Ferito carabiniere

Un carabiniere di 27 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale tra un’auto, una Yaris Aygo, e una moto, che si è verificato poco dopo le 13 lungo la strada statale 115 tra Ragusa e Catania. Il giovane, ventisettenne originario della Calabria, è in servizio presso la stazione di Scoglitti. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi ai primi soccorritori ed è stato trasportato in elisoccorso a Catania. Le prime notizie parlavano di decesso poco dopo il suo arrivo nel nosocomio. L’incidente si è verificato in territorio di Licodia Eubea. A causa dell’incidente è stato chiuso un tratto della statale. Sul posto sono subito andate le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

