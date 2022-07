Risultati interessanti per l’Asd Circolo Velico Kaucana

La squadra agonistica dell’Asd Circolo Velico Kaucana continua a mietere risultati interessanti in chiave futura. Gli atleti delle classi Ilca 4 e Ilca 6 sono stati impegnati in questi giorni a Marsala per il campionato zonale e hanno dimostrato di potere recitare un ruolo tutt’altro che secondario. Insomma, le capacità atletiche del gruppo sono notevolmente aumentate come testimoniano i piazzamenti ottenuti. In particolare, Paolo Salvo (Ilca 4) è arrivato ottavo, Lucrezia Micieli (Ilca 4) decima e prima posizione a livello femminile; Alda Cocchiara (Ilca 6) si è classificata undicesima; Carlo Dipasquale (Ilca 6) è invece giunto al quattordicesimo posto. Paolo Salvo e Lucrezia Micieli si confermano come migliori atleti classe 2008 siciliani, qualificandosi per il campionato italiano classi in singolo che si svolgerà a Salerno dall’1 al 4 settembre prossimi. Paolo Salvo, con Lucrezia Micieli come riserva, è stato inoltre convocato dalla zona a rappresentare la Sicilia al Trofeo Coni 2022 riservato ai timonieri 2008-2009-2010-2011-2012 (10-14 anni), che si svolgerà dal 29 settembre al 2 ottobre a Valchiana Senese in Toscana. Ottimi risultati anche dai piccoli dell’Optimist con il giovanissimo Gioele Infantino, classe 2013, qualificato per la coppa primavela che si terrà, sempre a Salerno, dal 28 al 30 agosto prossimi. Soddisfazione è stata espressa ovviamente dalla dirigenza del Circolo Velico Kaucana, con in testa il presidente Giuseppe Caussapruno, che negli ultimi anni si è distinta oltre che per i risultati dei propri atleti anche nell’organizzazione di importanti regate nazionali e nell’ospitalità degli atleti olimpici. C’è da sottolineare che tutti gli atleti provengono dai corsi di vela estivi, tenuti da istruttori federali e ai quali quest’anno si è aggiunto in pianta stabile il coach argentino Julian De Mare che segue in particolare gli atleti dell’Optimist e che ha introdotto anche la nuova disciplina del Wing Foil, che grande successo sta riscuotendo fra gli appassionati di vela.

