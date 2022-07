Collaborazione tra Danza Mila Plavsic di Ragusa e accademia nazionale di Belgrado

L’Asd Danza Mila Plavsic di Ragusa, affiliata Csen, ha ospitato uno stage di danza classica con la maestra Jelena Cirica Milanovic, vicedirettrice dell’Accademia nazionale di Belgrado, e di danza contemporanea con Milica Bajcetic, attualmente stagista presso l’Ndt a L’Aia. Lo stage è stato il primo step di un progetto di collaborazione che l’Asd Danza Mila Plavsic ha avviato proprio con l’Accademia Lujo Davico di Belgrado: già dal prossimo mese di settembre alcuni allievi, selezionati durante la settimana di lezioni, avranno la possibilità di essere iscritti come allievi esterni dell’Accademia e potranno avviare così un percorso di studi altamente qualificato. “Questo progetto – sottolineano Vladan Jovanovic e Rita Gurrieri, direttori dell’Asd danza Mila Plavsic – rappresenta una concreta possibilità per i nostri ragazzi di poter iniziare un percorso accademico, senza dover per forza lasciare la propria famiglia, almeno nella prima fase di studio. Ci teniamo a sottolineare, inoltre, che siamo l’unica scuola, a livello nazionale, con la quale l’Accademia ha avviato questo progetto di partnership, e questo è per noi motivo di prestigio ed orgoglio”. Tutor dell’intero progetto sarà proprio Jelena Cirica Milanovic, che seguirà i ragazzi anche durante l’anno. “Un’attività che qualifica ulteriormente la capacità di questa scuola di migliorarsi ulteriormente – dice il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – è sempre importante riuscire a percorrere nuove strade. Non ci resta che augurare a questi ragazzi, e a quanti avranno la possibilità di aggiungersi nei prossimi anni, un cammino proficuo. Il confronto con le eccellenze è sempre un’occasione da sfruttare al meglio”.

