M5S Ragusa. Distrutta la balaustra sul sagrato della Cattedrale

“A che cosa sono serviti gli allarmi lanciati in tutti questi mesi? In che cosa è stato utile impegnarsi a monitorare quello che stava accadendo nei luoghi di principale aggregazione del centro storico superiore se poi i risultati sono questi? C’è da rimanere senza parole, oltre che biasimare un episodio che si poteva evitare. Un disastro ampiamente annunciato quello accaduto sul sagrato della Cattedrale e denunciato dal parroco sui social”. Lo affermano i consiglieri comunali dei Cinque Stelle Ragusa, Antonio Tringali, Zaara Federico, Alessandro Antoci e Sergio Firrincieli, che si dicono rammaricati per la distruzione di una delle balaustre del sagrato che fa riferimento a uno dei monumenti Unesco della nostra città.

“Ma non solo – aggiungono i quattro pentastellati – come dice il parroco c’è da fare i conti con l’abbandono indiscriminato di immondizia di ogni tipo, con una situazione di degrado che non dovrebbe esistere proprio in un luogo che rappresenta il cuore pulsante della nostra città. E, invece, periodicamente ci confrontiamo con disastri del genere. Adesso, è arrivato il momento di dire basta. Auspichiamo intanto che l’Amministrazione comunale e le forze dell’ordine individuino gli autori di questo danneggiamento e li chiamino a corrispondere i danni. Poi che finalmente la Giunta di palazzo dell’Aquila si decida in maniera seria ad attivare tutta una serie di contromisure all’altezza. Hanno attivato le guardie giurate a Marina? Lo facciano anche per il centro storico superiore. A proposito di guardie giurate, nell’agosto 2020 il capogruppo Firrincieli aveva presentato un odg in cui aveva invocato proprio l’attivazione di un sistema di monitoraggio attraverso la polizia privata al porto turistico. Sapete com’è finita? Che quell’odg fu bocciato dalla maggioranza salvo ora prendere atto che questa proposta, due anni dopo, è stata copiata dall’Amministrazione comunale e fatta propria. Dobbiamo aggiungere altro? Comunque, per tornare al discorso dell’ordine pubblico in piazza, non si può continuare a vivere questa fase di persistente indolenza. Ripetiamo: è andato danneggiato un monumento dell’Unesco della nostra città. Nessuno faccia finta di niente. E’ necessaria una reazione il più possibile autorevole e all’altezza della situazione. Anche prendendo atto delle varie lamentele che, nel corso dei mesi, sono state registrate da parte degli operatori commerciali della piazza. Dobbiamo ancora attendere altri interventi nefasti prima di comprendere che c’è qualcosa che non va? Ecco che è indispensabile che l’Amministrazione faccia l’Amministrazione e si dia da fare, individuando tutto ciò che serve per salvaguardare i nostri monumenti”.

Salva