WeWorld: l’iniziativa “Riempiamo i banchi”

Un’educazione di qualità è il mezzo per realizzare il potenziale di ognuno e il progresso della società. È uno strumento per favorire la cittadinanza globale. Purtroppo, sono ancora oltre 200 milioni i bambini e le bambine nel mondo che stanno abbandonando la scuola. Questa emergenza educativa ha un enorme impatto sui bambini e sulle loro comunità oggi e avrà conseguenze devastanti sugli equilibri mondiali, sugli stessi bambini quando cresceranno, sulle generazioni future nei prossimi decenni. Per questo è fondamentale intervenire ora, per garantire a tutti il diritto all’educazione. Quindi l’iniziativa di WeWorld#RiempiamoiBanchi promuove l’idea che “ogni banco vuoto è un vuoto nel nostro futuro”.

Cosa fa WeWorld con il 5×1000?

Il valore di 5×1000 è da circa 12€ a 75€ con il reddito da 15.000€ a 50.000€. Con 12€ un bambino vittima della guerra in Siria avrà un luogo sicuro, contribuendo alla ricostruzione delle scuole, oppure con 35€, 5 bimbi in Cambogia riceveranno i kit scuola composti da zaini, quaderni, penne, ecc. Con il valore di 75€ un bimbo a rischio abbandono scolastico sarà garantito 4 mesi di supporto allo studio nei centri WeWorld in Italia, che potrà essere seguito e aiutato a terminare il ciclo scolastico. Così, WeWorldinterviene per riportare a scuola bambini e bambine di tutto il Mondo con il 5×1000. Ogni banco vuoto è un vuoto nel nostro futuro!

Che cos’è il 5×1000?

Il 5×1000 è una percentuale dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) che lo Stato Italiano ripartisce tra enti di ricerca scientifica, organizzazioni non profit ed enti del Terzo Settore che svolgono attività socialmente rilevanti. È possibile destinare il 5×1000 firmando in uno dei cinque appositi riquadri che figurano sui modelli dichiarazione (730, CU e Redditi Persone Fisiche – ex UNICO). Se non si inserisce la firma nel riquadro dedicato, si verserà ugualmente il proprio 5×1000, ma la quota rimarrà allo Stato. Se invece si firma, ma non si indica il codice fiscale del beneficiario, il 5×1000 viene distribuito tra tutte le associazioni appartenenti alla stessa categoria. Scegliere di donare il 5×1000 non ha nessun costo perché è la destinazione di una parte dell’imposta sul reddito (IRPEF). Quest’anno la scadenza per la presentazione del Modello 730 precompilato e/o ordinario è il 30 settembre. Il Modello Redditi (ex Unico) Persone Fisiche va presentato entro il 30 novembre 2022 se la presentazione viene effettuata per via telematica direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati. Qualsiasi persona fisica che paga l’IRPEF ha la possibilità di destinare il 5×1000 delle proprie tasse ad una specifica organizzazione. Quindi, si può devolvere lo stesso il 5×1000 anche senza dichiarazione dei redditi. basta consegnare ad una banca o a un ufficio postale la scheda integrativa per il 5×1000 contenuta nella Certificazione Unica in busta chiusa, su cui apporre la scritta “scelta per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF”, con indicazione di nome, cognome e codice fiscale del contribuente.

Salva