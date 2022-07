Morte del piccolo Evan. Rosolini, arrivano due ergastoli

Due condanne all’ergastolo Rispettivamente per Letizia Spatola e Salvatore Blanco. Questa la decisione dei giudici della Corte di Assise di Siracusa che hanno emesso la sentenza nel caso del piccolo Evan Lo Piccolo. La sentenza è arrivata pochi minuti fa dopo una camera di consiglio durata qualche ora. Letizia Spatola era in aula quando è arrivata la sentenza, Blanco invece era collegato dal carcere di Vibo Valentia dove è detenuto.

Secondo l’accusa, le botte continue della madre e del compagno avrebbero provocato la morte, il 17 agosto 2020, del piccolo Evan, che aveva appena 21 mesi. Il bambino fu accompagnato in ospedale a Modica in condizioni gravissime: a chiamare l’ambulanza fu sua madre, ma era ormai troppo tardi. Il bambino, col corpo pieno di lividi, morì poco dopo. La procura di Siracusa aveva chiesto il carcere a vita sia per Letizia Spatola, attualmente agli arresti domiciliari, che per il compagno Salvatore Blanco, già in carcere fuori regione. I giudici hanno accolto oggi questa richiesta.

