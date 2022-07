Incontro proficuo tra Vittoria Calcio e Amministrazione Comunale

E’ stata una riunione proficua quella di ieri mattina al Comune di Vittoria tra l’Amministrazione Aiello, l’Ufficio Tecnico, il Presidente del consiglio Comunale, il delegato allo sport Prelati Fabio, una delegazione di consiglieri comunale e i vertici della società FC Vittoria ASD. Un’assise aperta dal primo cittadino di Vittoria, Francesco Aiello, che ha dimostrato massima apertura alla risoluzione del problema legato all’agibilità dello Stadio ‘Gianni Cosimo’, determinato a trovare tutte le risorse necessarie al fine di poter aprire le porte della struttura prima dell’inizio del Campionato di Promozione. Due le soluzioni proposte al Sindaco: la prima prevede l’installazione di quattro container in via del tutto provvisoria, che fungerebbero da spogliatoio per le squadre, inibendo la tribuna centrale e consentendo la riapertura del resto dello stadio (tribune scoperte e curva). La seconda soluzione prevede, invece, l’agibilità della struttura dove insistono gli spogliatoi nella zona interrata (la tribuna coperta).

“Abbiamo appreso con soddisfazione le dichiarazioni del Sindaco Aiello – ha commentato il Presidente Toti Miccoli all’uscita dalla riunione – per l’impegno promesso affinchè la nostra squadra, la squadra che rappresenta la città di Vittoria, possa tornare a giocare a calcio nel suo ‘tempio’. Siamo certi che il Sindaco metterà in campo tutta la sua esperienza per una soluzione che dia dignità ad uno sport, il calcio, che ha dato e che può continuare a dare tanto alla città di Vittoria. È, altresì, di tutta evidenza il notevole impegno che sta profondendo il delegato allo sport, consigliere Prelati Fabio, affinché si giunga, in tempi celeri, ad una possibile soluzione dell’annosa questione afferente il G. Cosimo”.

Intanto continua alacremente l’attività dirigenziale per avviare una nuova campagna di avvicinamento alla società. A breve sarà presentata la “Tessera del Socio-Sostenitore”. Una tessera che prevede la collaborazione attiva e fattiva di tutti i tifosi e simpatizzanti dei colori biancorossi.

Un progetto che nasce anche dalla grande risposta che il mondo imprenditoriale della città di Vittoria ha voluto tributare ai nuovi dirigenti, che stanno rilanciando il calcio, con un impegno economico degli sponsor non indifferente. Molte aziende, conosciuto il progetto sportivo del FC Vittoria ASD, si sono avvicinate all’attuale dirigenza, manifestando partecipazione al progetto sportivo.

A tal proposito, il Presidente del sodalizio biancorosso, Toti Miccoli, lancia un ulteriore appello a tutte le forze imprenditoriali sane della città, ad aiutare il progetto calcistico che oltre alla finalità sportiva, ha anche un progetto sociale per le nuove generazioni che intendono praticare questa disciplina.

Nei prossimi giorni verranno diramate, anche sulle pagine social della società, tutte le modalità per aderire al progetto della “Tessera del Socio-Sostenitore”.

Salva