Modica. Carpentieri chiede incontro al Commissario Ficano

Problemi tecnici, carenza di personale ed orari ridotti presso gli uffici comunali di Modica”. E’ quanto denuncia il Consigliere comunale, Mommo Carpentieri che, nelle scorse ore, ha constatato personalmente le tante criticità all’interno degli uffici anagrafici – stato civile di palazzo ex Azasi in via Resistenza Partigiana. Carpentieri chiede un intervento immediato da parte del Commissario Straordinario, Domenica Ficano, chiamata a porre rimedio a diversi problemi organizzativi segnalati anche da molti cittadini tra cui la carenza di personale.

“Dopo lunghe code da parte degli utenti in attesa dell’apertura – afferma Carpentieri – solamente alle 10.30 una dipendente ha aperto gli uffici informando, però, dell’impossibilità di espletare i normali servizi a causa di un guasto alla rete internet. Comprensibile la delusione dei tanti cittadini rimandati indietro con un nuovo appuntamento e che hanno così perso inutilmente una mattinata senza essere riusciti a sbrigare le proprie pratiche. Tutto questo – continua – è inammissibile non solo per i problemi tecnici che spesso si registrano ma quanto accaduto solleva anche altre criticità su cui è il caso che il Commissario intervenga immediatamente ad iniziare dagli orari d’apertura al pubblico degli uffici comunali. Come tali dovrebbero svolgere orari d’ufficio, dalle 9.00 fino alle 13. Inoltre – continua Carpentieri – vorrei spezzare una lancia a favore dei dipendenti che, nonostante l’esiguo numero, si trovano costretti a gestire centinaia di pratiche al giorno confrontandosi anche con problemi tecnici che non dipendono da loro. Per tale ragione – conclude Carpentieri – mi sembra necessario un intervento immediato da parte del Commissario Straordinario, Domenica Ficano, che invito a valutare e risolvere le diverse criticità che ogni giorno si registrano presso gli uffici comunali ad iniziare dagli orari di apertura e la carenza di personale”.

