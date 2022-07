Liberiamo Pozzallo. “L’acqua è possibile berla”?

E’ potabile l’acqua che fuoriesce dal nuovo pozzo che l’Amministrazione comunale ha inaugurato pochi giorni fa in contrada Cesarò – Inchiudenda? É questo il quesito che i vertici della lista civica “Liberiamo Pozzallo” hanno chiesto al sindaco Roberto Ammatuna, dopo l’ordinanza del 9 luglio che vieta tassativamente l’uso anche dopo bollitura.

“Non appena è stata ufficializzata l’apertura del nuovo pozzo – spiega Olga Modica – copiose sono state le lamentele da parte dei cittadini, i quali non hanno potuto fare altro che constatare l’assoluta insalubrità dell’acqua erogata nonché del nauseabondo odore che emanava e nonostante tutto l’acqua per quello che ci risulta viene ancora erogata, non solo alle utenze familiari ma anche a quelle commerciali.

Per tali motivi, abbiamo inviato una nota ufficiale ai Nas, all’Asp di Ragusa e all’Arpa di Ragusa, che facciano luce sulla salubrità dell’acqua!! La cosa più aberrante è che non abbiamo ricevuto risposta, dopo diversi giorni di attesa. I pozzallesi stanno ancora aspettando risposte ma nulla trapela. E le notizie che giungono dalla zona est del paese, riguardo a presunte intossicazioni, non fanno dormire sonni tranquilli.

Le uniche “fuoriuscite” che abbiamo notato, sono di ben altra natura, e riguardano l’Amministrazione targata Roberto Ammatuna. Così come da delibera, giorno 18 luglio (dopo circa 10 gg dall’ordinanza di divieto) il Comune avrebbe pagato una ditta privata, soldi dei contribuenti, quando poteva chiedere l’intervento dell’Asp di Ragusa, a costo zero. I tempi di consegna delle analisi sono pressoché identici. Perché questo sperpero di denaro pubblico? Se c’è una spiegazione, saremo ben lieti di ascoltare.

L’ultimo sassolino che vogliamo toglierci dalle scarpe è relativo ad una recente intervista dove il sindaco Ammatuna lamentava interventi rancorosi di pozzallesi usciti sconfitti dalle scorse amministrative. Ammatuna ha decisamente stancato con la favoletta dei pozzallesi che si lagnano sempre. Da che mondo e mondo, la politica è fatta anche da chi mette in evidenza i disagi che una città e la sua comunità vivono. E Pozzallo – conclude Modica – non è esente da tutto ciò”.