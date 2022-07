La FGU provinciale di Ragusa nell’esecutivo regionale

Lo scorso lunedì si è insediato, presso la sede della Federazione provinciale Gilda-Unams di Catania, il direttivo regionale FGU eletto una settimana prima a Caltanissetta. In tale seduta sono stati eletti il coordinatore regionale, i suoi vice e gli altri componenti gli organi statutari; è stato anche eletto l’esecutivo regionale, rappresentato nelle componenti Gilda degli Insegnanti, Snadir e Anpa.

“La delegazione FGU ragusana, presente con tutti e tre le componenti, è riuscita – afferma il coordinatore provinciale FGU Ragusa Vincenzo Gulino – ad eleggere, in seno a tale organo la componente della Soa Anpa, rappresentata da Carmelo Salvatore Garofalo; sono lieto di questo importante risultato conseguito complessivamente dalla FGU Ragusa, la quale potrà svolgere, con impegno e responsabilità a vari livelli, il suo ruolo nelle problematiche sindacali attinenti al mondo della scuola”.

Intanto il neo eletto Carmelo Salvatore Garofalo, ha ricevuto dalla coordinatrice regionale Maria Cassonello della FGU provinciale di Siracusa, la delega quale rappresentante regionale FGU per il personale ATA nei tavoli di riunione presso l’Ufficio Scolastico Regionale di Palermo.

Si conclude con questa tornata elettorale la stagione congressuale della FGU, in attesa di iniziare a rappresentare la Federazione nei tavoli sindacali con l’inizio del nuovo anno scolastico.

Salva