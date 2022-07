Due riconferme per il Città di Comiso: Rimmaudo e Dominante

Come più volte sottolineato, la società del Città di Comiso guarda in prospettiva, e per farlo attenziona le nuove leve. Per questo la società Verdearancio è lieta di annunciare due giovani riconferme: il difensore Gabriel Rimmaudo e il centrocampista Angelo Dominante.

Il mister Gaspare Violante:

“Gabriel e Angelo sono due ragazzi che sono cresciuti al Città di Comiso, dai Giovanissimi fino ad arrivare in prima squadra. Due ragazzi su cui puntiamo tanto, perché conosciamo il loro valore e le loro potenzialità.

Gabriel, nonostante la giovane età, vanta tante presenze in prima squadra, lo stesso Angelo, nonostante sia un 2006. Per concludere, sono due ragazzi seri ed educati e li teniamo stretti con noi perché è un piacere averli in rosa”.

Qui di seguito le schede dei giocatori

Gabriel Rimmaudo

Data di nascita- 11/03/2005

Luogo di nascita- Comiso

Ruolo- Difensore

Peso- Kg 80

Altezza- 1.78

Angelo Dominante

Data di nascita- 02/07/2006

Luogo di nascita- Vittoria

Ruolo- Centrocampista

Peso- Kg 65

Altezza- 1.75

