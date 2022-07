Discesa Canale, a Ragusa Ibla, ha di nuovo la sua Madonnina

“Mesi fa, durante una delle loro passeggiate da e per Ragusa Ibla, alcuni membri dell’associazione culturale Navigando, si sono imbattuti nella signora Italia, che abita nel quartiere San Paolo.

La signora era profondamente addolorata e amareggiata: nella notte qualcuno, senza rispetto di nulla, aveva trafugato la statua della Madonnina del quartiere.

Per chi vive in quella zona la statua era più di una statua: era un motivo di aggregazione, religiosa e sociale; un simbolo di appartenenza che li accumunava.

L’associazione ha così avviato una colletta sociale che ha permesso di acquistare una nuova statua con un nuovo piedistallo, e ricollocarla dove è giusto che stia, in “Discesa Canale”.

Il rito della benedizione e la piccola festicciola che è seguita, a cui ho partecipato, afferma il Sindaco Peppe Cassì, insieme all’assessore Arezzo e al consigliere Turi Cilia, membro della stessa associazione, hanno dimostrato quanto atteso fosse quel momento.

Tra le caratteristiche tipiche della gente ragusana, io ci metto la genuinità e la generosità”.

