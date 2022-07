Resta chiuso all’interno del Giardino Ibleo: denuncia presentata

Disavventura per un ragusano, rimasto chiuso all’interno del Giardino Ibleo, perchè aveva tardato ad uscire dalla struttura dopo una salutare passeggiata. Per tornare a casa, l’uomo ha dovuto scavalcare il muro di recinzione, poi si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia. L’interessato ha fatto rilevare di essersi portato all’uscita dei giardini cinque minuti prima della prevista chiusura, ovvero all’una di notte. Dal comune fanno sapere che verificheranno quanto accaduto. Peraltro non è la prima volta che succedono episodi del genere. Al momento la gestione è stata affidata ad una associazione di volontariato tramite le stipula di un protocollo d’intesa.

