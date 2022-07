Sbiancamento dei denti: sono utili i dentifrici sbiancanti?

I dentifrici sbiancanti sono efficaci per rimuovere le macchie superficiali dei denti, ma non possono cambiare il colore naturale degli stessi.

Se sono presenti macchie ben evidenti (da bibite gassate, caffè o sigarette) puoi aspettarti cambiamenti visibili con l’uso regolare di un dentifricio sbiancante di qualità. Tuttavia, se la tua decolorazione è più profonda, puoi trovare lo sbiancante per denti in grado di apportare al meglio i cambiamenti che stai cercando.

Comprendere i principi attivi utilizzati per lo sbiancamento dentale e le differenze tra i vari prodotti ti aiuterà a scegliere il trattamento più adatto alle tue esigenze.

La scienza dietro lo sbiancamento dei denti

Lo scolorimento dei denti è una preoccupazione comune per molti pazienti. È causato dalla presenza di molecole scolorite all’interno dello strato del dente appena sotto lo smalto, noto come dentina. Nel tempo, queste molecole possono aumentare di numero con il consumo di determinati cibi e bevande, l’uso del tabacco e vari farmaci. Anche l’età e la genetica possono contribuire allo scolorimento. Lo sbiancamento dentale sotto la supervisione di un dentista è un modo sicuro ed efficace per trattare i denti macchiati o scoloriti.

Lo sbiancamento professionale inizia quando un agente sbiancante a base di perossido di carbammide o perossido di idrogeno viene applicato sulla superficie dello smalto dei denti. Lo sbiancamento avviene all’interno del dente, poiché le molecole di ossigeno penetrano attraverso lo smalto per raggiungere le molecole scolorite all’interno della dentina. Quando le molecole di ossigeno del perossido iniziano a diffondersi, rompono i legami a doppio carbonio delle molecole scolorite, sbiancando l’intero dente. Di conseguenza, ai pazienti viene lasciato un sorriso più luminoso, più bianco e più sano.

Le tre caratteristiche migliori del dentifricio sbiancante

Sapevi che il dentifricio è un ottimo strumento per rimuovere le particelle nocive dal tuo sorriso? Beh è vero. Tuttavia, questo è solo il caso se si dispone di una pasta sicura ed efficace. Quindi, per aiutarti nella scelta ti invitiamo ad acquistare un dentifricio che:

È approvato da una o più associazioni dentali accreditate;

Contiene fluoro: tale elemento chimico è un ingrediente indispensabile. Rafforza e nutre i tuoi denti ogni volta che lo usi, rimineralizza lo smalto e gli conferisce la forza necessaria per contrastare la carie e altri problemi dentali;

Sia conforme alle tue esigenze: ad esempio, se vuoi denti più luminosi, ti suggeriamo di optare per un dentifricio sbiancante. Mentre se soffri di sensibilità dentale, procurati un dentifricio desensibilizzante.

In altre parole, se sceglierai di acquistare un dentifricio avente queste caratteristiche, sarai libero/a di sfoggiare un sorriso dall’aspetto pulito e splendente.

Come agisce un dentifricio sbiancante

Il dentifricio sbiancante illumina il tuo sorriso in due modi: rimuovendo le macchie dalle superficie utilizzando ingredienti abrasivi come carbone o silice e sbiancandoli utilizzando ingredienti come il perossido di idrogeno per penetrare in profondità nei denti e schiarirne la dentina direttamente dall’interno. Infine, lucidano lo smalto superficiale.

