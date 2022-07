ONU. Guterres: uniamo le forze per combattere crisi alimentare

di Giannino Ruzza

Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto di unire le forze contro la crisi alimentare che minaccia il mondo. Lo ha fatto durante l’incontro dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “Ci troviamo di fronte a un rischio reale di carestie multiple quest’anno. E il prossimo anno potrebbe essere anche peggio. Ma possiamo evitare questa catastrofe se agiamo ora, se agiamo insieme per elaborare risposte politiche audaci e coordinate”, ha affermato Guterres. Il funzionario ha esortato ad affrontare la crisi finanziaria globale e chiesto di sbloccare “urgentemente” le risorse disponibili per aumentare la protezione sociale. Allo stesso modo, il diplomatico ha esortato a incoraggiare la piccola agricoltura, l’agricoltura familiare e incoraggiare l’autosufficienza. D’altra parte, il segretario generale ha indicato che la soluzione del conflitto in atto dopo l’invasione della Russia all’Ucraina, sarebbe una delle vie per la risoluzione della crisi alimentare globale. “È possibile evitare la crisi alimentare se i fertilizzanti e gli alimenti provenienti da Russia e Ucraina fossero riammessi sui mercati mondiali”, ha affermato l’alto funzionario. Guterres ha sottolineato la produzione di cibo e fertilizzanti in questi due paesi come parte della soluzione ai problemi economici, agli sconvolgimenti sociali e ai livelli record di fame. In questo senso, Guterres ha ricordato che “il nostro mondo deve affrontare una serie di sfide: cambiamenti climatici, Covid-19, conflitti e aumento dell’inflazione”, in un contesto in cui “i prezzi di cibo, energia e fertilizzanti sono alle stelle” ha aggiunto. “Le Nazioni Unite si impegnano a lavorare con tutti voi per risolvere questa crisi e continuare a spingere per un sistema alimentare globale che funzioni per tutte le persone del pianeta. Ci arriveremo insieme”, ha concluso. Il recente rapporto The State of Food Security and Nutrition in the World ha rilevato che il numero di persone che soffrono di grave insicurezza alimentare è raddoppiato dall’inizio della pandemia.

