L’Uruguay registra 19 femminicidi nel 2022

Il gruppo Femicides Uruguay ha riferito che il paese ha registrato 19 femminicidi nella prima metà del 2022. Il monitoraggio avverte che i casi di registrati contro le donne per genere sono aumentati di sei volte rispetto all’anno precedente, motivo per cui chiedono il pronunciamento delle autorità governative del Paese. Femminicidi Uruguay ha condannato il governo di Luis Lacalle Pou che considera come causa di morte solo i “problemi sentimentali” ostacolati dai processi giudiziari. Femicides Uruguay è stato creato dalla comunicatrice sociale e ricercatrice Helena Suarez nel 2014, gruppo incaricato di registrare le morti violente di donne dovute al genere, donne provenienti da diverse parti del paese, di età diverse, con storie e progetti di vita diversi. “Il lavoro di rendere visibili i femminicidi come tali e non semplicemente come omicidi di donne ci fa capire che tipo di soluzioni possiamo trovare a questo problema”, ha spiegato anche il master in Genere, Media e Cultura e Ricerca in Scienze Sociali dell’Uruguay. Nel rapporto che Femicides Uruguay ha esposto di recente, sono dettagliati i nomi delle vittime e il luogo degli eventi, e indicano che i 19 casi di femminicidio si sono verificati nella capitale Montevideo. Non vengono presi in considerazione solo gli omicidi di donne da parte dei loro partner o ex, ma anche quelli causati da figli, genitori e altre persone, a differenza dello Stato che considera solo i reati di femminicidio legati al partner, e che sono processati legalmente. Nonostante lo sviluppo macroeconomico dell’Uruguay, rimane tra quelli con il più alto tasso di “morte di donne causata dal loro partner o ex partner” secondo il Gender Equality Observatory dell’America Latina e Caraibi.

