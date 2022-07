ModiAltra avvia una petizione

Il 20 giugno in un’assemblea pubblica aperta ad associazioni e cittadini ci si è confrontati per dotare Modica di uno strumento che tuteli e consenta a tutti la fruizione dei beni comuni a partire da spazi abbandonati e sottoutilizzati. In queste settimane, fino al 31 luglio, è possibile sottoscrivere la proposta di “Regolamento sull’amministrazione condivisa dei beni comuni” da sottoporre al Commissario e al Consiglio comunale di Modica. Come specificato più approfonditamente qui, il Regolamento è uno strumento che disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione comunale, tramite i Patti di Collaborazione. In altri termini, tale Regolamento ha ad oggetto la disciplina del modello organizzativo di Amministrazione condivisa che consente a tutti i cittadini, singoli o associati, e all’amministrazione di svolgere attività di interesse generale su un piano paritario.

