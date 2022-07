A Ragusa il trofeo “Legalità iblea” 2022

Promuovere i principi basilari dello sport come strumento di lealtà nelle competizioni e il rispetto della legge come base per la libertà di ognuno di noi. È questo lo spirito del triangolare di calcio a 11 organizzato dal Tribunale di Ragusa in occasione della seconda edizione del trofeo “Legalità Iblea” 2022. La manifestazione sportiva che vedrà impegnate le squadre di calcio degli Uffici Giudiziari, del Comune di Ragusa e della Guardia Di Finanza avrà inizio alle 18 di giovedì 21 luglio e si svolgerà presso il campo Biazzo (ex Enal) di via Archimede.

