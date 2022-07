A Modica evento Una notte con Venere, una vita con Mercurio

Sabato prossimo 23 luglio la piazzetta Campailla a Modica sarà l’ affascinante location della performance “Una notte con Venere, una vita con Mercurio” dedicata alla storia dell’ Ospedale famoso per le sue Botti mercuriali che curavano le malattie veneree e alla Scuola medica della Contea. L’ iniziativa è promossa dalla Fondazione “Salvatore Calabrese”, dal Rotary club e dal Rotaract col patrocinio del Comune . Dopo il saluto delle Autorità, guideranno l’ incontro il prof. Giuseppe Barone e la dott. ssa Marcella Burderi , con la collaborazione di Fabio Lorefice , Cristiana Falla e Laura Migliore ( Casa Campailla ). L’ appuntamento è fissato alle 19.15 a Piazza Corrado Rizzone da dove il gruppo si muoverà per per percorrere la suggestiva via Albanese , antica sede di “case del piacere”, per ritrovarsi a Largo Campailla alle 20.00 per ascoltare le relazioni e al termine visitare il Museo della Medicina.

