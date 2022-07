Nessun appuntamento con Scenari, Modica legge, domenica 17 luglio. Lo sciopero degli aerei di domenica prossima, ha provocato annullamento del volo da Milano che avrebbe portato a Modica, Alessandro Barbaglia, atteso alle 21, in piazzetta Campailla, per presentare il suo libro ‘La mossa del matto’, dedicato a Bobby Fischer e alla partita di scacchi più importante della storia, 50 anni fa, in Islanda, contro Boris Spaasky.

