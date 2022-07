Grande colpo per il Ragusa calcio. Arriva l’argentino Laplace

Grande colpo di mercato per il Ragusa calcio che, per la stagione 2022-23, si è assicurato le prestazioni sportive del centrocampista offensivo Leonel Laplace. Argentino, originario di Buenos Aires, classe 1999, 178 centimetri, al suo secondo anno in Italia, Laplace arriva dal Fc Jonica con cui ha disputato una stagione straordinaria nel campionato d’Eccellenza. Ora, il salto di categoria in D con la maglia delle aquile. “Sono molto contento di essere qui – afferma il nuovo giocatore del Ragusa – perché si tratta di una grande piazza e, poi, tra i miei primi obiettivi c’era quello di salire di categoria. Sono davvero entusiasta e ringrazio la società azzurra per questa opportunità che mi viene data tra l’altro in un contesto calcistico che ho imparato ad apprezzare e con uno staff tecnico, diretto dal tecnico Filippo Raciti, di prim’ordine. So esattamente che cosa ci si aspetta da me e spero di non deludere nessuno. Consentitemi, al contempo, di ringraziare la famiglia Saglimbeni per come mi ha accolto sulla riviera jonica, non facendomi mancare niente. Se oggi sono stato apprezzato da una piazza di spessore come quella di Ragusa è anche grazie a loro. Spero di non deludere i tifosi azzurri e devo aggiungere che sono molto carico. Non vedo l’ora di iniziare e di dare il mio contributo per la realizzazione di un progetto importante”. Alla firma del contratto, i vicepresidenti Leonardo ed Emanuele Carnazza e il direttore del marketing, Antonio Licitra. “Abbiamo molto ammirato le gesta sportive di Laplace durante la scorsa stagione – affermano i dirigenti del Ragusa – e ci siamo dati da fare per portarlo a casa nostra. Siamo molto soddisfatti di questa intesa consapevoli che sta nascendo una squadra che, in prospettiva, potrà dare molto. E’ chiaro che dovremo attendere la riprova del campo ma, intanto, le prime operazioni di mercato possono definirsi già soddisfacenti. E, naturalmente, non è ancora finita”.

