La Raffa e Rizza, altre due riconferme per il Città di Comiso

Il Città di Comiso calcio annuncia altre due riconferme: il centrocampista Massimiliano Rizza ed il difensore Giovanni La Raffa, due importanti riconferme che hanno dato anima e corpo la scorsa stagione.

Qui di seguito le schede dei due giocatori

Massimiliano Rizza

Data di nascita- 11/02/2000

Luogo di nascita- Comiso

Peso- Kg 67

Altezza- 1.70

Ruolo- Centrocampista

Esperienze Passate: La sua formazione calcistica è avvenuta proprio nella grande famiglia Verdearancio, in quanto ha iniziato nella stagione in cui il Comiso militava in Seconda Categoria per poi continuare ad indossare la maglia Verdearancio fino ad oggi, facendo anche lui il salto in Eccellenza.

Dichiarazione di Massimiliano Rizza:

“Sono onorato di vestire per il sesto anno consecutivo la maglia della mia città, in questi anni abbiamo fatto di tutto per portare il Città di Comiso sempre più in alto, ovvero in una categoria dove il Comiso merita di stare. Il campionato di quest’anno sarà molto competitivo, il livello sarà alto ma noi ci faremo trovare pronti per giocarcela con tutti gli avversari, domenica dopo domenica”.

Giovanni La Raffa

Data di nascita- 30/11/1984

Luogo di nascita- Ragusa

Peso- Kg 75

Altezza- 1.80

Ruolo- Difensore

Esperienze Passate: Città di Comiso (dalla Prima Categoria alla serie D, con la vittoria del campionato di Prima Categoria e la Coppa); Acate (Promozione); Vittoria (Promozione)

Dichiarazione del giocatore Giovanni La Raffa:

“Sono felice che il mister e la società mi hanno riconfermato, ciò significa che hanno fiducia in me. Abbiamo fatto un bel percorso in questi anni, arrivando fino in Eccellenza, un traguardo raggiunto con tanto impegno e sacrificio. Ora dobbiamo preparare bene la stagione con tanta serietà e umiltà perché quest’anno è un campionato difficile e dobbiamo tenerci stretta l’Eccellenza”.

