Colombia. Festival Internazionale della poesia di Medellin…di Giannino Ruzza

La 32a edizione del Festival Internazionale di Poesia di Medellín, in Colombia, si celebra con un appello alla pace e alla difesa della natura attraverso i versi come espressione umana. L’evento in corso, riunisce circa 130 poeti provenienti da 85 nazioni e, fino al 30 luglio, svilupperà più di 100 attività, tra tavoli di lettura, incontri virtuali e in presenza, conferenze, talk, eventi musicali. “Come in altri anni, la nostra celebrazione poetica sarà uno spazio di incontro e condivisione di un evento di grande portata che è già tradizione a Medellin e in tutta la sfera poetica internazionale, unito allo spirito di Pace nel mondo, pace con la natura, che abbiamo proposto come motto e centro delle nostre riflessioni”, riferisce Fernando Rendonsul direttore del Festival colombiano. Rendón, ha riconosciuto che il festival “si svolge in modo strutturato, concedendo voci al grande mezzo di espressione della poesia, a tutti i poeti invitati, che per ordine geografico ha definito una polifonia” . Ha altresì osservato che l’evento è considerato uno dei più grandi al mondo ed è servito da ispirazione per la creazione di festival simili in altre nazioni, oltre a contribuire alla genesi del cosiddetto Movimento Poesia Mondiale. Sul tema centrale dell’iniziativa, il direttore ha spiegato che l’idea è “promuovere una riflessione e l’invito a un’azione collettiva del popolo colombiano, dei popoli del mondo, degli artisti poeti del pianeta per rafforzare l’attenzione, la concentrazione sul legame profondo tra la pace nel mondo e la pace con la Terra”. Allo stesso modo, ha sottolineato che uno dei fatti che caratterizzano questa edizione del festival è che si svolge dopo le recenti vittorie di Gustavo Petro e Francia Márquez rispettivamente come presidente e vicepresidente della Colombia. In tal senso, ha affermato che si avverte nel Paese un clima nuovo, protetto dalla speranza di un definitivo mutamento delle condizioni sociali e politiche della nazione. Inoltre ha sottolienato che è necessario nutrire le nuove generazioni di colombiani con un linguaggio di riconciliazione, di solidarietà e anche basato sull’immaginazione poetica, che sappia contemplare con ottimismo, con certezza, il futuro che è nostro e contribuirà alla pace e all’unità dell’America Latina”. Tra i poeti invitati a questo evento culturale: Hubert Antoine dal Belgio; Amanda Durán, Eugenia Brito e Malú Urriola dal Cile; Niels Hav dalla Danimarca; Janette Ayachi dalla Scozia/Algeria; Jordi Virallonga dalla Spagna; Olli Heikkonen dalla Finlandia e altri ancora.

