La Questura iblea inaugura lido Polizia di Stato a Caucana

Nel pomeriggio di ieri, presso il lido balneare della Polizia di Stato di Caucana é stato dato l’avvio l’avvio ufficiale alla stagione estiva 2022.

Con la riapertura del lido, anche quest’anno, dopo un lungo periodo di restrizioni dovute al Covid-19, la Questura di Ragusa rinnova la possibilità per il personale della

Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, e anche agli appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche della provincia, di fruire di servizi presso uno spazio balneare dove poter trascorrere le proprie vacanze estive o qualche giornata al

mare, in uno dei più bei tratti di spiaggia della costa iblea.

La presenza di una struttura della Polizia di Stato frequentata dai suoi appartenenti, anche quando questi ultimi sono in vacanza, rappresenterà per i residenti e per i turisti

che trascorreranno le vacanze in quella zona balneare, un luogo tranquillo dove poter villeggiare.

Quest’anno, tra l’ altro, grazie ai fondi autorizzati dall’affidamento in appalto del lido, si è provveduto a realizzare un nuovo pavimento in legno nella zona benessere e altri

important lavori di manutenzione, finalizzati al rispetto delle normative sulla sicurezza e sulle condizioni in materia sanitaria.

Invitati alla cerimonia di apertura del Centro balneare, il Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, le massime Autorità Civili e Militari della provincia, i Funzionari

della Questura e dei Commissariati, i Segretari provinciali delle organizzazioni

sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, nonché di

una rappresentanza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, oltre ai

responsabili della stampa locale e delle emittenti televisive che hanno ripreso l’evento.

Come da tradizione, nel corso della cerimonia il Cappellano della Polizia di Stato per la Questura di Ragusa, padre Giuseppe Ramondazzo ha proceduto alla benedizione del sito e di tutti gli intervenuti.

Al termine della cerimonia il Questore Giusy Agnello ha ringraziato i presenti che, accogliendo l’invito, hanno voluto condividere con la Questura di Ragusa l’ufficiale inizio della stagione estiva, augurando anche buon lavoro ai gestori della struttura.

