Damiano premiata come “Best of the World” per l’ambiente 2022

Damiano, l’azienda siciliana leader nella produzione e trasformazione di frutta secca da agricoltura biologica, è stata premiata come B Corp™ Best for the World™ 2022 in virtù del suo impatto positivo sull’ambiente, confermandosi prima azienda italiana nel settore food in questo ambito.

Best for the World è un riconoscimento assegnato da B Lab alle aziende B Corp certificate, i cui punteggi ottenuti per le cinque aree di impatto del B Impact Assesment- comunità, clienti, ambiente, governance e persone- rientrano nel 5% dei migliori score di tutte le B Corp della stessa dimensione.

La community internazionale delle B Corp raccoglie quelle aziende che si assumono l’obbligo di agire secondo i più alti standard di responsabilità e soddisfacendo i più elevati criteri di trasparenza e di impegno sociale e ambientale. Il riconoscimento, anche quest’anno, conferma Damiano come la B Corp italiana del food più impegnata sul tema dell’impatto ambientale e del rispetto della biodiversità.

“Damiano è stata fra le prime in Europa e in Italia a certificarsi come azienda B Corp e a diventare Società Benefit – commenta Riccardo Damiano, CEO dell’azienda – Siamo da sempre attenti nell’adottare le migliori pratiche per ridurre al massimo l’impatto ambientale, sia per la coltivazione e la lavorazione del prodotto che durante il trasporto e la distribuzione. Questo riconoscimento attesta anche quest’anno il nostro impegno nel rispettare e avere cura del pianeta in cui viviamo”.

BCorp certifica le aziende che agiscono secondo i più alti standard di responsabilità e che soddisfano i più elevati criteri di trasparenza e di impegno sociale e ambientale.

Il riconoscimento Best for the World è gestito da B Lab, l’ente non profit internazionale che certifica e coordina le B Corp, le imprese che soddisfano determinati standard di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza.

Oltre 5000 aziende certificate B Corp nel mondo, in 77 Paesi, di cui solo 123 in Italia, unite da un obiettivo comune: costruire un sistema economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Il riconoscimento ‘Best for the world’ è un programma speciale che premia le migliori B Corporation sulla base dei punteggi raggiunti in cinque categorie: comunità, clienti, governance, lavoratori e ambiente.

Per il quinto anno consecutivo Damiano ha vinto il premio che attesta l’impegno nel rispettare e avere cura del pianeta in cui viviamo. Con un punteggio totale di 104,6 Damiano si colloca al sedicesimo posto nel ranking mondiale ed al primo tra le imprese italiane del settore food.

La lista completa delle aziende BFTW 2022 è disponibile su bcorporation.net.

Damiano trasforma frutta secca nel proprio stabilimento di circa 14 mila metri quadrati, in Sicilia a Torrenova (Me). La gestione di una filiera, dalla pianta fino al prodotto finito, è all’insegna della tracciabilità e della sostenibilità, con un’offerta di oltre 40 tipologie di prodotti bio, venduti in più di 20 Paesi per un fatturato consolidato nel 2020 di oltre 50 milioni di cui una quota di fatturato estero oltre l’80% sono i punti forti della Damiano.

La frutta secca Damiano viene destinata a una rete globale di partner commerciali che conta oggi alcuni tra i maggiori operatori del mercato, aziende di trasformazione agroalimentare ed il canale di distribuzione, Specializzato e GDO.

Fondata nel 1964 in un territorio vocato alla produzione delle nocciole, Damiano introduce nel 1976 la sua prima produzione biologica e inizia la storia del Bio in Europa, ponendosi tra i pionieri del settore e convertendosi interamente alla trasformazione di frutta secca da agricoltura biologica nel 2000. Nel 2019 la Società si rafforza ulteriormente, vede l’ingresso di un nuovo socio, il Fondo Progressio Investimenti III, con il quale condivide un ambizioso piano di crescita.

Lo stabilimento produttivo è attrezzato con impianti per la sgusciatura, la selezione, la tostatura, la lavorazione e il confezionamento dei prodotti, in atmosfera protetta o sottovuoto: grazie ad un sistema d’impacchettamento flessibile, è possibile ottenere packaging di peso estremamente variabile (da 30 gr ad una tonnellata). Ogni produzione viene controllata e tracciata in ogni fase del processo: controllo visivo meccanico, laser, controllo tramite metal detector, controllo peso meccanico, controllo manuale: in questo modo i prodotti Damiano sono diventati negli anni una scelta di qualità per i partner commerciali e una garanzia di genuinità e sicurezza per i consumatori. Il laboratorio interno e due laboratori esterni accreditati assicurano controlli continui su tutta la materia prima durante la lavorazione e sul prodotto finito.

https://www.damianorganic.it/

