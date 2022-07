Vittoria. Tentativo di furto con scasso in abitazione

Oggi, alle prime luci dell’alba, le autopattuglie di Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza LA SICUREZZA di Vittoria, intervenivano a seguito di segnalazione d’allarme in un’abitazione in Via Fanti a Vittoria, i cui proprietari erano in villeggiatura fuori sede.

Durante il controllo interno dell’immobile, le Guardie Giurate notavano la porta del giardino aperta con evidenti segni di scasso, ma nessuno nei dintorni.

Gli ignoti malviventi, avevano tentavano di manomettere anche l’antifurto, senza riuscirvi.

Sul posto, presenti anche le telecamere di videosorveglianza, le cui immagini sono al vaglio degli Agenti del Commissariato di P.S. tempestivamente intervenuti.

