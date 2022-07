Tre cugini fanno scalpore con la loro musica classica algerina

Sono cugini, ma anche musicisti. Nel soggiorno di un appartamento situato ad Algeri, Wassim, Nouceiba e Chafik si esibiscono registrando i loro video, che vengono poi trasmessi sui social network. La loro musica è ispirata ai suoni tradizionali algerini, ma con un pizzico di modernità. Hanno detto: “Perché non suoniamo la nostra musica in un modo diverso, facendo movimenti con il capo e cambiare un po’ la musica per portare una ventata di colore e di freschezza? Wassim Benyoucef Bendali, studente e suonatore di oud, dice che è (la nostra musica) pensata per i giovani; prima di tutto volevamo mostrare cos’è la musica andalusa, che non deve essere noiosa, aggiungendo un tocco di giovinezza. .. ” aggiunse Bendali. Fu all’inizio del covid-19 nel 2020, quando gran parte del pianeta era confinato, che i tre cugini algerini si imbarcarono in questa avventura. Per Chafik, uno studente di informatica e violinista è soprattutto una passione.” Ci piace suonare insieme, quindi abbiamo iniziato a provare come al solito, poi abbiamo suonato qualcosa di un po’ diverso e abbiamo deciso di filmarlo e metterlo sui social media, ed è così che abbiamo iniziato a farci conoscere. Incoraggiati dal successo sui social media, i tre cugini, che suonano musica fin dall’infanzia, non hanno intenzione di fermarsi nemmeno per un secondo. “È bello e gratificante stare con mio cugino e mio fratello, e non credo che ci siano molte percussionisti donne nei gruppi musicali nord agricani e in generale nel mondo della musica. E questo lo considero un vantaggio” ha detto rispondendo sui social media Nouceiba, percussionista del gruppo.

Salva