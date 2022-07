Vittoria. Il Consiglio approva le mozioni, ma la Giunta non le attua

“Oltre a tutte le mancanze a cui l’Amministrazione comunale di Vittoria ci ha abituato, ce n’è una che potrebbe sembrare di poco conto ma che, in realtà, evidenzia la scarsissima considerazione in cui questa Giunta tiene il Consiglio comunale e le disposizioni che lo stesso approva”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, nell’evidenziare che l’Amministrazione non adempie alle mozioni esitate, in particolare quella riguardante le strisce blu, presentata da Scuderi, che, tra l’altro, era stata condivisa, e quindi approvata, pure dalla maggioranza. “Le settimane passano – afferma adesso Scuderi – ma di attuare le previsioni contenute in quella mozione, in cui si evidenziava la necessità di un maggiore raccordo con la ditta che gestisce gli stalli a pagamento, per eliminare tutta una serie di criticità, neppure se ne parla. Eppure, l’indirizzo del Consiglio è stato unanime. Tra l’altro, proprio in questo periodo, abbiamo preso atto che a Scoglitti sarebbero stati realizzati alcuni stalli a pagamento in più rispetto a quelli previsti. Per cui questo confronto con la controparte si rende immediatamente necessario allo scopo di garantire quelle risposte che tutti i cittadini cercano. Ma cosa vuole fare il sindaco? Ignorare che esiste un Consiglio comunale che emana specifici atti di indirizzo? No, proprio non ci siamo. E’ indispensabile ottenere risposte specifiche in questa direzione”.

Salva