Ragusa calcio. Resta in azzurro l’esterno Mirko Messina

“E’ il terzo anno con la maglia azzurra. E mi ripeto sempre che il meglio deve ancora venire. Sono state due stagioni straordinarie, l’ultima in particolare. Ma ancora qualche giorno e azzereremo tutto. Perché dobbiamo soprattutto pensare al nuovo pesante impegno che ci attende, la Serie D”. Così Mirko Messina, esterno, classe 2002, si dice onorato ed entusiasta per la firma che formalizza la sua riconferma in azzurro. Mirko non ha bisogno di presentazioni per il tifo ragusano. Nei due anni in cui ha vestito la maglia delle aquile, ha sempre risposto presente alle sollecitazioni dell’allenatore, riuscendo a conquistarne l’attenzione e la fiducia. E, poi, mai un atteggiamento sopra le righe. Insomma, un elemento di sicuro affidamento. “Potere giocare la D con la maglia del Ragusa – continua l’atleta calatino – è un grande onore visto che, seppur nel mio piccolo, ho dato un contributo al raggiungimento di un traguardo che si attendeva da tempo. E, ora, dobbiamo dimostrare tutti insieme che questo traguardo ce lo siamo meritati. Sono pronto a dare il massimo, a fare, come sempre, del mio meglio”. Al momento della firma erano presenti i vicepresidenti azzurri Leonardo ed Emanuele Carnazza con il direttore generale Alessio Puma. “Di Messina conosciamo le doti e la dedizione alla causa – dicono – e siamo contenti che sia voluto rimanere in maglia azzurra per un’altra stagione. Siamo certi che, così come è già accaduto, farà il possibile per meritare la nostra attenzione e la nostra fiducia”.

