Paolo Borsellino. 1992… La verità negata” Il depistaggio e i processi

La storia umana e professionale di PAOLO BORSELLINO, le sue ultime inchieste sulla mafia in quella drammatica estate del 1992, la sentenza del processo di Caltanissetta sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio: se ne parlerà lunedì 18 luglio 2022 nell’Atrio della Biblioteca Comunale di Palermo in due appuntamenti. Il primo, un incontro con i giornalisti, alle ore 17, parteciperanno:

• Fabio Trizzino, avvocato di parte civile di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino, che commenterà la sentenza di Caltanissetta;

• Diego Cavaliero, magistrato;

• Umberto Lucentini, autore del libro “Paolo Borsellino. 1992… La verità negata”, edizioni san Paolo.

A seguire, dalle 19,30 alle 20,30, in un incontro aperto al pubblico, verrà presentato il libro “Paolo Borsellino. 1992… La verità negata” di Umberto Lucentini con Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino, edizioni san Paolo. Partecipano l’avvocato Fabio Trizzino; don Cesare Rattoballi; Diego Cavaliero, magistrato. Coordina Alessandra Turrisi.

“Paolo mi disse che non sarebbe stata

la mafia ad ucciderlo,

della quale non aveva paura, ma sarebbero stati

i suoi colleghi e altri

a permettere che ciò potesse accadere”.

AGNESE BORSELLINO

