Castillo e Digiacomo, due giovani riconferme nel Città di Comiso

Comiso è la squadra della città, e, come tale, è giusto dare voce e spazio ai talenti del nostro territorio. E’ per questo che la società del Città di Comiso ha deciso di riconfermare due giovani comisani tra le fila Verdearancio: si tratta di Wilker Castillo e Simone Digiacomo.

Mister Gaspare Violante ha affermato: “Wilker e Simone sono due giovani importanti che per noi rappresentano il futuro del Città di Comiso. Uno del 2005 e l’altro del 2006 che già hanno debuttato in prima squadra nonostante la giovane età. Educazione ed umiltà, le caratteristiche principali di questi due giovani giocatori. E’ un piacere averli con noi”.

Schede dei giocatori

Wilker Castillo, attaccante

Data di nascita- 02/09/2005

Luogo di nascita- Brescia

Peso- Kg 79

Altezza- 1.86

Simone Digiacomo, centrocampista

Data di nascita- 20/10/2006

Luogo di nascita- Comiso

Peso- Kg 70

Altezza- 1.75

Salva