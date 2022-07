Ragusa. Contributi per allevatori di razze bovine ed equine autoctone

Con Determinazione Dirigenziale, lo Sviluppo Economico ha provveduto alla liquidazione, per l’anno 2021, degli incentivi finanziari rivolti agli allevatori delle razze bovine ed equine autoctone le cui aziende agricole ricadono nel territorio di Ragusa, possessori di capi regolarmente iscritti ai rispettivi registri nazionali.

“Rispetto alle annualità precedenti – afferma il vicesindaco con delega a Zootecnia e Agricoltura del comune di Ragusa, Giovanna Licitra – abbiamo riscontrato qualche difficoltà per accertare la regolarità dei requisiti richiesti dal bando, ma si è arrivati all’obiettivo e si ringraziano le Organizzazioni a ciò deputate per aver collaborato.

Si tratta di un piccolo aiuto, ma l’auspicio è che possa essere di sostegno in questa particolare contingenza economica non favorevole a tanti, e alle aziende zootecniche in maniera particolare”.

Salva